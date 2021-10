Auto te water, bestuurder stelt politie gerust: 'Niet zoeken, ben veilig thuis'

'Fijn bericht'

De politie zegt daardoor niet op zoek naar andere inzittenden te hebben gehoeven en kon direct contact met de bestuurder opnemen. "In die zin was het bericht fijn", zegt een woordvoerster.

De politie heeft niet gewacht op de tractor die vandaag zou komen om de auto uit het Noord-Hollandse water te halen. Dat is inmiddels al gebeurd. De politie weet niet hoe de auto in het water is terechtgekomen.