Storing sociale media opent onze ogen: 'Ik schrok ervan dat ik in paniek raakte'

'Vreselijk balen'

Daar kan Annemarie Kuiper, eigenares van damesmodezaak Buy by Anne, over meepraten. Ze baalt vreselijk van de storing want ze is voor haar inkomsten afhankelijk van Facebook en WhatsApp. "Vandaag moeten we echt een tandje harder werken om de schade van gisteren weer goed te maken", zegt ze.

Elke middag maakt Annemarie foto's van nieuwe kleding en die zet ze 's avonds op Facebook. "Alle bestellingen gaan vervolgens via WhatsApp, dus gisteren had ik urenlang geen omzet. Balen. Vandaag lopen we daarom maar twee keer zo hard."