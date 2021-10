Minste orgaandonoren in Urk, meeste in Rozendaal en Oost Gelre: bekijk de kaart

Maar er zijn dus ook gebieden waar de bereidheid wat lager ligt. In de grote steden ligt de bereidheid rond een kwart en ook in gebieden die we kennen als de 'bible belt' wordt minder vaak gekozen om donor te zijn. Urk staat onderaan met 15 procent, maar ook in Staphorst, Elburg, Nunspeet en Oldebroek komt het percentage 'ja' niet boven de 30 procent uit.

Er is ook nog altijd ongeveer een kwart van de 18-plussers die geen keus heeft gemaakt. Die groep staat nu in het donorregister als 'geen bezwaar'. Dat leggen we in onderstaand kader verder uit.