Testen voor je reis? Nu al veel drukker, en dan moet de vakantie nog komen

De prijzen voor een test kunnen flink variëren. Spoedtest vraagt voor een PCR-test 79,95 euro. Maar dat kan een stuk goedkoper, zegt Emmelkamp. "Wij hebben samenwerkingen met reisaanbieders zoals de Vakantiediscounter en TUI. Als je boekt bij zo'n organisatie en vervolgens bij ons test, krijg je flinke korting."

Kosten van een test

Bij Coronalab kost een PCR-test 69 euro en een sneltest 39 euro. "We verwachten richting de herfstvakantie ook nog wel een piek", zegt eigenaar De Boer. Coronalab heeft een samenwerking met de ANWB, via hen is de prijs voor een PCR-test dan 49 euro.

Angst voor drukte is er bij de aanbieders niet. De echte drukte van afgelopen zomer wordt niet meer verwacht nu ook veel mensen gevaccineerd zijn. "Misschien wordt het richting de vakantie wel één of twee dagen echt druk, maar desnoods zetten we medewerkers van kantoor in. We doen wat we kunnen", zegt Emmelkamp van Spoedtest.nl