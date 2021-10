Er zijn te weinig eikels, en dus krijgen de zwijnen straks honger

Voor de stand van de wilde zwijnen is het niet erg dat het een slecht voedseljaar is, zeggen de kenners. Er zijn al jaren veel te veel zwijnen op de Veluwe, onder meer omdat er jarenlang een overvloed aan voedsel was.

Makkelijke prooi

Dit jachtseizoen moeten er zo'n 9000 dieren verdwijnen om de schade die de zwijnen aan de natuur veroorzaken binnen de perken te houden. Nu er de komende winter en volgend voorjaar nauwelijks voedsel is, zullen veel dieren van de honger sterven. "Dat is ecologisch gezien een goede ontwikkeling en ook gewoon iets dat bij de natuur hoort", aldus Gerrit-Jan Spek van de vereniging.