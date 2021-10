Kinderen met autisme gebaat bij bestaand bloeddrukmiddel

Wat is autisme?

Ongeveer 200.000 mensen hebben in Nederland autisme, dat is zo'n 1 procent van de bevolking. Autisme is volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. Vooral op sociaal gebied ondervinden veel mensen met autisme regelmatig problemen. Hun 'sociale intuïtie' lijkt minder goed, of anders, te zijn ontwikkeld.

Sterke punten die vaak in verband worden gebracht met autisme zijn onder andere: oog voor detail, analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht.

Onderzoekers over de hele wereld proberen er al jarenlang achter te komen wat autisme nu écht is, maar dat is nog steeds niet duidelijk. Er bestaat dus ook nog geen bloed- of DNA-test waarmee aangetoond kan worden dat je autisme hebt. De diagnose wordt vooralsnog vastgesteld op basis van gedragskenmerken.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Autisme