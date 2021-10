Heerlijke nazomerdagen op komst: zonnig en mogelijk 20 graden

Het begin van deze week dan? Die is ook helemaal niet zo slecht, maar niet zo lekker als de dagen richting het weekend. Vandaag is nog best fijn met een graad of 17, al staat er wel een flinke bries, zegt Dorrestein. "Morgen begint best zonnig, maar het kan in de middag flink doorplenzen."

Woensdag 'waterkoud'

En dan is het nog één dag doorbijten, want de woensdag wordt 'waterkoud', zegt Dorrestein. "Koud, nat en een graad of 14 zonder zon en aardig wat wind." Een laatste binnendagje dus, voordat de zomer nog heel even zijn gezicht laat zien.