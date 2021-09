Gaat de intocht door? Sinterklaascomité's worstelen met coronamaatregelen

Niemand buitensluiten

In Den Bosch zijn ze nu de alternatieven aan het afwegen. "Misschien kunnen we toch iets digitaal doen, of op afstand. Of misschien toch iets met minder publiek, of testen voor toegang. Maar we willen niemand buitensluiten, dus het is wel een lastige."

Ook in Tilburg hebben ze een pittige kluif aan de vraag hoe de intocht er dit jaar uit zal zien. "We zijn het nu aan het voorbereiden alsof het doorgaat. Maar dat weten we nog niet 100 procent zeker."