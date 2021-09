Gewonde walrus in haven van Harlingen: 'Laat het dier met rust'

Het dier is om tot nu toe onduidelijke redenen ver afgedwaald en onderweg gewond geraakt. Het zou gaan om 'oppervlakkige verwondingen' aan de voorpoten. Volgens de artsen lijken de wonden goed te herstellen en heeft het dier ze al in Duitsland opgelopen. De walrus zou in goede conditie zijn.

Kan zichzelf redden

Volgens het Zeehondencentrum kan het zeezoogdier zichzelf redden en is het nog in staat om grote afstanden te zwemmen. Het dier kan niet opgevangen worden in het centrum. Dat is lang geleden één keer geprobeerd, maar was geen succes.

De honderden kilo's zware walrus was veel te groot voor de opvangbassins en klom met gemak over alle hekken heen. "Gelukkig kunnen walrussen heel goed de weg naar huis vinden. Onlangs is nog een walrus via Ierland en Spanje teruggezwommen naar de Noordpool", zegt een medewerker van het centrum.