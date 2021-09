Ximena stierf door zelfmoordpoeder, ouders blij met arrestatie voorzitter zelfdodingsclub

Hulp bij zelfdoding is in Nederland illegaal, maar de coöperatie pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Ze geven informatie over zelfdoding en mogelijke zelfdodingsmiddelen, maar verstrekken die middelen niet zelf. En daarom doen ze niets strafbaars, geeft de coöperatie al jaren aan.

'Gevaar voor jonge kwetsbaren'

Maar Knol is daar al jaren fel op tegen. Hij noemde de bestuursleden van de coöperatie in 2018 al 'levenseindeterroristen'. "Ik snap echt wel dat een 80- of 100-jarige op een gegeven moment denkt: wat moet ik nog met mijn leven, het hoeft voor mij niet meer. Ik begrijp het ook als zij vervolgens een einde aan hun leven willen maken. En ik zou het dus ook niet erg vinden als de coöperatie zich richt op dit soort ouderen en hen helpt. Maar de coöperatie heeft geen leeftijdsgrens, het heeft geen gesprek met je voordat je lid wordt om te vragen waarom je dood wilt. En daarmee is het een groot gevaar voor jonge, kwetsbare mensen."

Knol stelt dat deze jongeren, zoals zijn dochter, hulp nodig hebben. "Heel veel mensen die zelfdoding willen plegen, willen niet dood. Die hebben geen wens om te sterven, maar een wens om uit de situatie te komen waarin ze zich bevinden. Ze zien dan geen andere uitweg dan de dood. Maar zij hebben hulp nodig van professionals. Een valse belofte van een coöperatie, dat er een pijnloze manier is om dood te gaan, kan dan fataal zijn."