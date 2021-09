Drie mannen opgepakt voor Duitse plofkraken met miljoenen schade

In Nederland zijn eerder deze week drie mannen aangehouden die werden gezocht in verband met plofkraken op geldautomaten in Duitsland. In totaal zijn zeven panden doorzocht in de omgeving van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Daarbij zijn explosieven, gereedschap, kleding, een geldtelmachine en mobiele telefoons in beslag genomen.

Het onderzoek richt zich op een criminele organisatie die plofkraken pleegt op geldautomaten in Duitsland. De schade van deze kraken loopt in de miljoenen. Lees ook: Vier Nederlanders opgepakt voor reeks plofkraken in Duitsland De samenwerking tussen Duitsland en Nederland startte in februari vorig jaar nadat de politie in Osnabrück had ontdekt dat een 29-jarige Utrechter geldautomaten bestelde bij een bedrijf in die regio. Hij en een 24-jarige medeverdachte gebruikten de automaten om plofkraken te oefenen. Oefenen met plofkraken De 29-jarige man kwam in september vorig jaar om het leven toen een poging een geldautomaat op te blazen, misging. De 24-jarige raakte gewond en werd aangehouden. Zo kwamen ook andere leden van de groep in beeld, onder wie een 29-jarige vrouw uit Den Bosch die wordt verdacht van het maken van pakketjes explosieven. Lees ook: Plofkraakles voor criminelen: 'Tijd van scharrelen is voorbij' De Duitse justitie heeft om de overlevering van de Nederlandse verdachten gevraagd. Ander onderzoek Een van de verdachten in dit onderzoek wordt ook in verband gebracht met een ander Nederlands-Duits onderzoek naar plofkraken. Daar zijn zes verdachten in beeld en zitten er vier vast. Een van hen heeft bekend betrokken te zijn bij twee plofkraken in Duitsland, in Geldern en Wachtendonk. Bekijk ook: Centrum Alkmaar opgeschrikt door plofkraak Bekijk deze video op RTL XL Ook in Nederland vinden er plofkraken plaats. Zo werden bewoners in het centrum van Alkmaar op 24 september opgeschrikt door een plofkraak. De schade was enorm. "Overal lagen de ruiten eruit, zelfs in het blok ernaast", zei een omwonende tegen RTL Nieuws.