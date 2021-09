Niet gevaccineerd? Dit verandert er vanaf 1 oktober als je op vakantie wil

4. In welke landen heb ik een test nodig?

Voor bijna alle landen in Europa heb je op dit moment een coronabewijs nodig, of dat nou een bewijs van vaccinatie of een test is. Niet altijd gaat dat om alle inwoners van ons land.

Neem België: alleen voor reizigers uit Flevoland, Friesland en Zuid-Holland is een PCR-test of vaccinatiebewijs verplicht als je langer dan 48 uur blijft. In Frankrijk hebben alle Nederlanders dan weer een test of vaccinatiebewijs nodig. De ANWB houdt via deze site bij welk coronabewijs waar nodig is.