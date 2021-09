Te weinig plek op kinderopvang: kinderen moeten soms thuisblijven

Mogelijkheden ziet Bijlsma wel in het iets versoepelen van de huidige regels. Nu is de regel bijvoorbeeld dat per drie baby's, er één medewerker moet zijn. "Als je per 9 baby's twee medewerkers mag inzetten met daarbij iemand die iets lager is opgeleid, dan speel je alweer mensen vrij."

Bij TintelTuin zien ze nog een aanwijsbare redenen voor het probleem: corona. "Best wel wat medewerkers hebben last van long-covid", zegt Schimmel. "Daarbij is er in de hele kinderopvang, en dus ook bij TintelTuin, sprake van een groot personeelstekort."