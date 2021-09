Geen QR-code maar polsbandje voor kroegentocht Breda: 'Werkt als een trein'

"Al een paar weken geleden zijn we met de gemeente om de tafel gaan zitten met de vraag: hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen?", zegt Van Dijke. "Pas afgelopen week hebben we de knoop doorgehakt om met een polsbandjessysteem te werken."

Checkpoints

Dat ging als volgt, legt hij uit. "Op verschillende plekken waar je het centrum van Breda binnenkomt, hebben we een zogeheten checkpoints neergezet. Daar konden mensen hun QR-code laten scannen en kregen ze een polsbandje, waarmee ze vervolgens alle horecazaken binnen mochten. Het werkte als een trein."

Hoeveel polsbandjes er zaterdag zijn uitgegeven is niet duidelijk, maar volgens Van Dijke gaat het om duizenden. "NAC speelde ook op zaterdag, en mensen die naar de wedstrijd gingen, kregen in het stadion ook zo'n polsbandje. Die konden dus gelijk door de kroeg in."