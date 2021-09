Familie misbruikte meisjes Brabant bang dat namen uitlekken

Vandaag werd in de rechtbank duidelijk dat de families van de misbruikte meisjes zich zorgen maken om hun privacy. De officier van justitie gaf aan dat het 'een angst is die bij de betrokkenen leeft' dat hun namen bekend worden.

'Zaak met grote belangen'

"Dit is een ernstige, omvangrijke zaak die sinds het persbericht veel media-aandacht krijgt en veel mensen bezighoudt", sprak de officier in de rechtbank. "Dat snap ik ook en vind ik terecht. Dit is geen zaak die met grote regelmaat voorbij komt. Maar het is ook een zaak met grote belangen, zowel aan de kant van de verdachten als aan de kant van de slachtoffers. Voor hen is hun privacy van groot belang en zij zitten er niet op te wachten dat hun identiteit breed bekend wordt."

Persofficier van justitie Janine Kramer vulde aan: "Het zal je kind maar zijn. Niemand van hen wil dat er gejaagd gaat worden op wie de slachtoffers zijn. We willen niet dat de families bij de bakker staan en dan te horen krijgen: 'Goh, wat erg wat er met jullie is gebeurd.'"