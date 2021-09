Cadeau voor 18de verjaardag Amalia: Claudia de Breij schrijft 'persoonlijk' boek

Over haar vader, koning Willem-Alexander, schreef Renate Rubinstein rond zijn 18de verjaardag het boek 'Alexander'. En in 1955 verscheen 'Portret van Prinses Beatrix' van Hella Haasse op de 18de verjaardag van prinses Beatrix.

Geen kritisch boek

Volgens Koninklijk Huis-verslaggever Sander Paulus is het niet gek dat Claudia de Breij het boek heeft geschreven, ook al is zij geen keiharde journalist.

"Het past in de traditie die koning Willem-Alexander al eerder inzette bij voorgaande interviews: het moet gezellig blijven. Dus we moeten er niet vanuit gaan dat het een heel kritisch boek is geworden. Maar dat was ook niet de bedoeling."

Toch kan het wel een interessant beeld schetsen. "Het zijn belangrijke stukjes informatie over wie de kroonprinses is. Maar je moet er wel bij bedenken: dit is wat het Koninklijk Huis wíl laten zien. Het is daarmee waarschijnlijk niet heel journalistiek, maar dat hoeft het ook niet te zijn."