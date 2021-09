'AH-filialen dichtgelijmd uit protest tegen bouw distributiecentrum'

In een anoniem bericht zou AH Must Go de actie hebben opgeëist, schrijft de krant. De groep zou de winkels hebben dichtgelijmd uit protest tegen de bouw van een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder.

De politie zegt deze brief niet te kennen. Al eerder is er door klimaatactivisten geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een distributiecentrum in het gebied, ten westen van Amsterdam.