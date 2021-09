Seizoenseffect: deze drie factoren verdrijven het coronavirus

In het voorjaar neemt het aantal besmettingen in dat geval af, door de bovengenoemde factoren. Maar hoe werken die precies? We gaan ze even één voor één langs.

1. Zonnestraling

Er zijn meerdere manieren waarop zonnestraling helpt bij het verminderen van de virusoverdracht. Zo breekt uv-licht het virus af, en wordt ons immuunsysteem sterker door de aanmaak van melatonine door zonnestraling. Ook vitamine D door zonlicht kan mogelijk helpen. "Al is die redenatie niet helemaal onomstreden", zegt Hoogeveen.

2. Hooikoorts

Een opvallende factoor voor coronareductie is hooikoorts. De pollen in de lucht lijken te zorgen voor een reactie van het immuunsysteem. "En die reactie is toevallig handig tegen covid of griep."

3. Temperatuur

De stijgende temperatuur heeft een indirecte werking. Het is niet zo dat het virus sterft bij warm weer, maar door hogere temperaturen begeven we ons vaker op plaatsen waar de besmettingskans lager is. "Het blijkt dat het niet zo heel veel uitmaakt of het op die plekken vervolgens druk is", zegt Hoogeveen. Een drukker park of bos is volgens dit onderzoek dus geen risicovollere plek om het virus op te lopen.

4. Mobiliteit indoor

De andere kant op werkt het natuurlijk ook. Waar mobiliteit naar buiten niet zorgt voor besmettingen, is dat wel zo als we ons naar binnen begeven. Dat liet de 'feestpiek' in de zomer goed zien. Trekken we massaal naar binnen, dan krijgt corona meer kans. "Maar dat geldt niet voor thuis", zegt Hoogeveen. "Dan besmet je je huisgenoten, maar daar blijft het dan bij."