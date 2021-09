Pak je kans dit weekend, want volgende week is het herfst

Zondag wordt de warmste dag, maar ook zaterdag is een korte broek misschien best een optie. Een graad of 20 in het midden, 22 in het zuiden, zegt De Jong. "En er is weinig wind, dus het voelt echt lekker aan."

Herfst op komst

"Een prachtig nazomerweekend dus, maar het kon weleens het laatste zijn", zegt De Jong. "Volgende week wordt het herfstig."