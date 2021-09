750.000 mensen werden in 2020 online seksueel geïntimideerd

Praten over de vervelende ervaringen blijkt niet altijd te gebeuren. 36 procent van alle slachtoffers houdt de ervaring voor zich. Als mensen er wél over praten, gebeurt dat voornamelijk met een vriend of vriendin, met de partner of met een ander gezins- of familielid.

Weinig aangifte

Slechts vier procent van de slachtoffers zegt contact te hebben gezocht met een hulpverlener zoals een arts of psycholoog. Ook aangifte wordt niet vaak gedaan. Eén procent van de slachtoffers zegt naar de politie te zijn gegaan.