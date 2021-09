Geen 1,5 meter meer: dit zijn de coronaregels vanaf vandaag

Onderwijs

Waar eerst nog een maximale groepsgrootte van kracht was van 75 in het mbo en het hoger onderwijs vervalt die vanaf vandaag.

In het voortgezet onderwijs, het mbo en hoger onderwijs vervalt de mondkapjesplicht buiten de les- of collegezalen.

Op de kinderopvang en het primair onderwijs is het niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt als er één besmetting is.