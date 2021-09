Hoe zit het nou? De coronaregels vanaf morgen: 10 vragen en antwoorden

1. Moet horecapersoneel vanaf zaterdag ook een coronabewijs hebben?

Nee, dat hoeft niet. Vanwege de AVG (de privacywet) is het niet verplicht voor horecaondernemers om hun medewerkers te controleren op de vaccinatiestatus. "Wel wordt geadviseerd dat medewerkers zich regelmatig thuis testen", schrijft horecavakblad Missèt Horeca.

Een werkgever mag een werknemer wel vragen of hij of zij is gevaccineerd. De werknemer hoeft geen antwoord te geven.

2. Wanneer hoef je geen mondkapje meer op in het ov?

Een mondkapje is verplicht in de bus, trein, tram, metro en op de veerboten naar de Waddeneilanden. Vanaf morgen vervalt die verplichting op perrons en stations. Wanneer de mondkapjes in het ov verdwijnen, is nog niet helemaal duidelijk, maar de kans is groot dat je ze zeker tot november zal moeten dragen.

Dat geldt ook voor de overige maatregelen die nog blijven staan. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge is het lastig te voorspellen hoe de situatie zich de komende maanden ontwikkelt. "Daarom wordt er op 1 november een nieuwe afweging gemaakt."

Demissionair premier Mark Rutte kondigde de versoepelingen in de persconferentie van vorige week aan: