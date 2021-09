'Verhoog leeftijdsgrens voor kopen energiedrankjes naar 18 jaar'

De supermarkten die Foodwatch heeft gesproken - onder meer Albert Heijn, Jumbo en Plus - hebben een gezamenlijk marktaandeel van 90 procent. Zij zien zo'n verhoogde leeftijdsgrens dus wel zitten, maar enkel op één voorwaarde: dat alle supermarkten meedoen.

'Er moet wetgeving komen'

Op dit moment hanteren alleen de Aldi en de Lidl een leeftijdsgrens, die ligt op 14 jaar. In andere supermarkten kan iedereen die dat wil een energiedrankje kopen. De supermarkten willen dat best veranderen, maar dan wel als iedereen dat doet. Zo zouden Vomar, Albert Heijn, Dirk en DekaMarkt graag nieuwe en duidelijke wetgeving willen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft aangegeven geen rol in de discussie te willen spelen.