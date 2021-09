Nederlandse zeiler al weken vermist op Atlantische Oceaan bij IJsland

Een ervaren Nederlandse zeiler die begin augustus vanuit IJsland naar Groenland zou zeilen, is al weken vermist. Er werd op zee met man en macht naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. De zoekactie is inmiddels gestaakt.

De man zou veel ervaring hebben met het zeilen van grote afstanden in de regio. Volgens de NOS zou hij op 8 augustus het plan hebben gehad om vanaf de Westmaneilanden in IJsland de oversteek te maken naar Groenland. Hij had afgesproken om op 22 augustus weer contact op te nemen met zijn familie. Kustwacht Toen de man dat niet deed, schakelde de familie de Nederlandse kustwacht in, bevestigt de Kustwacht aan RTL Nieuws. Die nam vervolgens contact op met de IJslandse kustwacht, die een opsporingsbericht plaatste en een zoekactie startte. De zoekactie werd bemoeilijkt omdat de zeiler geen gps-locator aan boord gehad zou hebben. Zoekactie gestaakt Wekenlang is er door de IJslandse kustwacht en het Deense leger met schepen, vliegtuigen en helikopters naar de zeiler gezocht, maar er is niets gevonden. De zoekactie is inmiddels gestaakt. De kans is waarschijnlijk klein dat de zeiler nog leeft. Lees ook: Opvarenden omgeslagen zeilboot redden zichzelf na zwemtocht van 2 uur