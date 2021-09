Zoon Kees volgt vader Kees op bij Stichting Ambulance Wens: 'Pa, ik ga je trots maken'

Hoewel zoon Kees al jaren achter de schermen werkzaam was bij de stichting, is het nu soms nog onwennig om in de voetstappen van zijn vader te stappen. "Hij had maat 50, dus het zijn letterlijk grote schoenen om te vullen. Het voelt als ik hier nu ben nog heel erg als zijn kantoor, het is ook zijn kantoor. Dus dat voelt soms nog een beetje vreemd."