Van correspondent Latijns-Amerika tot uitvaartverzorger: Sandra wil écht een verschil maken

Het was 2012 toen ze samen vertrokken naar Sāo Paulo in Brazilië. Marc ging aan het werk als correspondent en Sandra, die zichzelf ervan had verzekerd 'te gaan kijken waar het schip strandt', begon met het verbeteren van haar Portugees.

"De mensen in Brazilië houden enorm van kletsen. Ik ook, maar in het begin was mijn Portugees nog niet goed genoeg. Na een half uur praten, was ik helemaal kapot. Maar hoe beter mijn taal werd, hoe meer ik mij thuis voelde."

Tegelijkertijd wilde ze meer ervaring opdoen als correspondent. In Nederland had Sandra meer dan twee jaar ervaring als binnen- en buitenlandredacteur bij het NOS Journaal. Ze had vertrouwen dat het goed zou komen in Brazilië, met het WK-voetbal en de Olympische Spelen in zicht.

Man als concurrent

Een aantal maanden later zag ze dat RTL Nieuws een correspondent zocht in Latijns-Amerika. "Marc bij de NOS en ik bij RTL, kan dat wel?", dacht ze. Toen Sandra solliciteerde, vertelde ze het maar meteen. "Als ze dat een probleem vonden, hoorde ik dat liever direct."

Maar wat ze van tevoren niet had durven dromen, gebeurde: ze kozen haar. "Ik weet niet of het geluk was of dat het kwam, omdat ik altijd alle kansen met beide handen vastgrijp. Maar dit was geweldig."

Het zijn van elkaars concurrenten had voor- en nadelen. Soms was het lastig, omdat ze niet hetzelfde verhaal wilden maken – "dat was onze eer te na" – en dus extra hard moesten zoeken naar onderwerpen.

Maar veel vaker was het leuk. "We zijn een keer drie maanden achter elkaar weggeweest, gingen van het ene naar het andere land. Dat is fijn als je geen kinderen hebt en niet aan huis gebonden bent."