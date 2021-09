Zeeuwse kip wordt 'haan': 'Ze begon ineens te kukelen'

Kip wordt haan: zo werkt het

Het klinkt als iets onmogelijks, maar toch komt het dus vaker voor dat een hen verandert in een haan. Hoe dat kan gebeuren? "Het heeft te maken met een aandoening aan de eierstokken", vertelt dierenarts Sible Westendorp die gespecialiseerd is in pluimvee.

"Een kip die eieren legt, gebruikt daarbij alleen haar linkereierstok, de rechtereierstok hangt er maar een beetje bij. Maar als de linker-eierstok wordt aangetast door een infectie of tumor, zal de rechter-eierstok daarop reageren. Die begint dan te groeien."

Teelbal

En dan gebeurt er iets bijzonders: "Wat er dan ontstaat, wordt ook wel ovotestis genoemd: er groeit dan een eierstok en een teelbal ineen. Hierdoor komt de aanmaak van oestrogeen, het vrouwelijke hormoon, in de onderdrukking en krijgt het mannelijke hormoon testosteron de overhand. En dus krijgt een kip dan meer mannelijke kenmerken, zoals een grotere kam."

Hoe vaak dit voorkomt? "Sommige rassen zijn er gevoeliger voor dan andere, vertelt Westendorp. "In Nederland komt dit jaarlijks zo'n 100 keer per jaar voor. Bij veel kippenhouders is dit zó bekend, dat er weinig aandacht voor is. Het is een redelijk normale aandoening."

Gevaarlijk?

Is het gevaarlijk voor een kip om te 'verhanen'? "Dat ligt aan de aard van de aandoening van de eierstok. Als het een tumor is, ligt het eraan hoe die zich zal ontwikkelen. Als dat de foute kant opgaat, kan een kip eraan doodgaan. Bij een infectie geldt dat ook. Maar als die weggaat, of als de tumor niet groter wordt, kan een kip er nog jaren gezond mee leven."