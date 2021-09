Jim verloor vader aan hondsdolheid: 'Wil niet dat mensen hetzelfde overkomt'

Zijn vader overleed drie weken later. "Die laatste weken op de intensive care hadden hun ups-and-downs", vertelt Jim. Hij vond vooral de reacties op sociale media lastig. "Mensen die zeiden dat mijn vader de 'gebeten hond was' of 'gewoon een vaccinatie had moeten nemen'. Dat is heel pijnlijk."

Maar hij herinnert zich ook de fijne momenten, zoals de vele vrienden van zijn vader die het ziekenhuis bezochten. "Met wie we dan gingen lunchen op de binnenplaats."

Aandacht vragen

Na zijn vaders dood begon de vraag te dagen hoe het kon dat er voor zijn gevoel zo weinig aandacht was voor de ziekte. Hij had het idee dat er in Nederland nooit over werd gesproken. "Ik wil dat mensen niet hetzelfde overkomt als mijn vader. Er moet meer naamsbekendheid komen voor de ziekte."

Daarom gaat Jim op 26 september de marathon van Berlijn lopen, om geld in te zamelen. Twee dagen later is het World Rabies Day.