Zedenexpert over misbruikzaak Brabant: 'Heel uitzonderlijk'

Lidewijde van Lier is al 17 jaar zedenexpert bij de Nationale Politie. In het talkshowprogramma van Eva Jinek vertelde ze gisteravond hoe bijzonder de zedenzaak is die gisteren naar buiten kwam. "Ik merk dat ik eerst als mens en als moeder naar deze zaak kijk en denk: dit is heel heftig. Maar ook als ik vanuit mijn vak naar de zaak kijk, dan zie ik dat deze zaak bijzonder is. Gelukkig krijgen we dit soort zaken niet iedere dag binnen."

Vrouwelijke verdachte

Volgens Van Lier zijn er meerdere factoren te noemen die de zaak in haar ogen zeldzaam maken: "We hebben hier te maken met hele jonge meisjes, hele jonge kinderen. Daarnaast is er een vrouwelijke verdachte, dat maken we ook niet heel vaak mee. En er is ook nog eens beeldmateriaal gevonden."