Ravage na plofkraak in Amsterdam-Noord: 'Bankbiljetten dwarrelden in het rond'

Buit

De politie kan nog niet zeggen of en hoeveel geld de daders buit hebben gemaakt. Binnen enkele minuten was de politie in groten getale aanwezig. Ook een politiehelikopter werd ingezet.

Omwonenden werd vannacht gevraagd om binnen te blijven omdat er mogelijk nog meer explosieven lagen. Austin: "We moesten in ons huis blijven, niet wetende of er nog meer explosieven onder ons lagen. Een heel onveilig gevoel."

Ravage

Tegenover de pinautomaat is de ravage groot, blijkt vandaag. Ramen van meerdere huizen en auto’s liggen eruit. Dakpannen zijn van de daken geslagen.

Austin en zijn huisgenoten kunnen niet terug in hun huis. "De ravage is te groot in onze woning. We moeten ergens anders slapen de komende tijd."