De kruisspin doet het weer wat beter: gemiddeld 13 exemplaren per tuin

De kruisspin is de 'winnaar' van de Spinnentelling 2021, gevolgd door de grote trilspin en de gewone huisspin. Er zijn gemiddeld per tuin meer kruisspinnen geteld dan in de afgelopen droge zomers.

Dat concludeert het EIS Kenniscentrum Insecten na de telling van vorig weekend. Dat was de negende editie. Vlekjes De kruisspin, die dus als meeste geteld werd dit jaar, is een spin die vaak midden in het web zit. Een vrouwelijke kruisspin kan tot 17 milimeter groot worden. Lees ook: Paniek in Drentse supermarkt: exotische spin tussen de bananen De kruisspin heeft de naam te danken aan de lichte en donkere vlekjes op de achterkant van de spin, in de vorm van een kruis. Een kruisspin leeft gemiddeld 2 jaar. Deelnemers aan de spinnentelling konden de hoeveelheid spinnen in hun eigen huis en tuin doorgeven. Er is op 208 adressen geteld. Gemiddeld aantal kruisspinnen per tuin 2015: 24 kruisspinnen per tuin

2016: 37 kruisspinnen per tuin

2017: 15 kruisspinnen per tuin

2018: 8 kruisspinnen per tuin

2019: 6 kruisspinnen per tuin

2020: 6 kruisspinnen per tuin

2021: 13 kruisspinnen per tuin Bron: Spinnentelling Hete, droge zomers De kruisspin staat meestal bovenaan de lijst van meest getelde spinnen. Maar in 2020 waren er opvallend minder in de tuinen te vinden. De verklaring zou volgens de deskundigen kunnen liggen in de drie hete, droge zomers daarvoor. Dit jaar was de zomer natter. Bekijk ook: Vrouw stuit op spinnenleger in slaapkamer dochter Bekijk deze video op RTL XL Grote trilspin De grote trilspin kwam als tweede uit de bus. Dat is een van de meest voorkomende spinnen in Nederlandse huizen en is vooral herkenbaar door de lange dunne poten en een kleiner lijf: De grote trilspin. © ANP Langere poten De gewone huisspin kwam eindigde als derde en heeft een bruin lijf en een stuk langere poten dan de kruisspin: De gewone huisspin, tegenaria atrica. De spin leeft vooral in en om het huis en laat zich vooral in de herfst zien. © ANP