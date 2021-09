Kopstukken VVD, D66, CDA voor gespannen formatieweekend op de hei

Tot een bepaalde hoogte zijn de partijen ook meer op elkaar aangewezen. Niet alleen door de houding van de ChristenUnie, met wie VVD en CDA graag in een volgend kabinet stappen. Maar ook door de rol van de PvdA en GroenLinks, met wie Kaag wil regeren. Het was juist de PvdA die de motie van afkeuring tegen het kabinet, en in het bijzonder Kaag en Bijleveld, indiende.

Het ontspannen weekend dient ook om de verhoudingen wat recht te trekken, denkt politiek verslaggever Frits Wester. "Even samen wat tijd doorbrengen zonder dat de pers er de hele tijd bovenop zit." Hoe zo'n weekend er dan uitziet? "Tussen het formeren door gaan ze wandelen en ze drinken nog een borrel. Het is meer casual."

Minderheidskabinet

Remkes moet tussen de politieke crises door met deze partijen op zoek naar een minderheidskabinet. Het 'weekendje op de hei' moet voor een doorbraak zorgen. De VVD heeft aangegeven wel met D66 en CDA te willen regeren. CDA-leider Wopke Hoekstra zei vorige week op het congres dat zijn partij graag regeringsverantwoordelijkheid wil nemen. Van D66 zal duidelijkheid worden verlangd, hoewel die partij zich ook afwachtend zal opstellen.