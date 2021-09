Politie waarschuwt voor diefstal honden: 'Wees extra alert'

Volgens de woordvoerder gaat het vaak om 'complexe zaken' en leidt een diefstal vaak niet tot aanhouding van de verdachte. "Ondanks dat de politie aangiftes opneemt zijn er vaak weinig aanknopingspunten om de zaak te kunnen onderzoeken."

Puppyhandel

De politie weet dan ook niet of het om individuele daders gaat, of dat er bendes achter die diefstallen zitten. "Wat we wel zien, is dat het vaak om rashonden gaat. Mogelijk worden die gestolen om door te verkopen, of om mee te fokken en de puppy's te verkopen. Bij bepaalde rassen gaat daar heel veel geld in om."

De politie roept hondeneigenaren op om verdachte situaties meteen te melden. "Ziet u een verdacht persoon of voertuig of heeft iemand tijdens het wandelen bovenmatig veel interesse in uw hond, wees dan extra alert." Melding maken kan volgens de politie via 112, zodat er snel actie ondernomen kan worden.