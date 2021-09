Deze cafés doen niet mee met coronabewijs: 'Wil mensen niet buitensluiten'

Dat zegt eigenaresse Tanita van Ham van Grand Café de Polderei in Anna Paulowna.

Vanaf 25 september moeten bezoekers van horeca verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien. Bezoekers moeten een qr-code aanmaken in de CoronaCheck-app, die aan de deur van een horecagelegenheid gescand kan worden. Bij het uitlekken van die plannen kwam er direct kritiek vanuit de horeca.

"We zijn het niet eens met de maatregelen, we hebben de afgelopen tijd al genoeg schade geleden", zegt Tanita. "Inmiddels is een groot deel van de mensen gevaccineerd. De rest heeft vast een goede reden om het niet te doen."

'Kunnen het geld niet missen'

Tanita wil geen oordeel vellen over het wel of niet vaccineren, maar ze wil ongevaccineerden niet buitensluiten. Ten eerste zijn er zakelijke bezwaren. "Een deel van onze vaste gasten is niet gevaccineerd, maar ze zijn wel goed voor een paar honderd euro omzet per week. We zijn nu al maanden keihard aan het werk om er weer bovenop te komen, en kunnen dat geld gewoon niet missen."

Daarnaast voelt het weigeren van mensen zonder coronabewijs niet goed, vertelt ze. "Ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen. Het zijn onze vaste gasten, die ons tijdens de coronacrisis altijd hebben gesteund, eten zijn komen afhalen toen we niet open mochten. En die moet ik dan nu de toegang weigeren?"