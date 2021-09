Groot ongeluk op A2 met vrachtwagens en camper, enorme ravage

Op de A2 bij Eindhoven is vanmiddag een groot ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Volgens de ANWB is de brandweer bezig om mensen uit de voertuigen te knippen. "Het gaat nog heel lang duren voordat de weg weer vrij is", zegt een woordvoerder.

Volgens de politie raakte bij het ongeluk één persoon bekneld. Naar verluidt zitten er niet meer personen vast. In totaal zijn zes voertuigen bij het ongeval betrokken, waaronder ook een camper. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De Verkeersongevallenanalyse van de politie gaat dit onderzoeken. Lange file Door het ongeluk is de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch dicht. Het verkeer vanuit Zuid-Limburg kan het beste omrijden via Venlo en Nijmegen. Lees ook: Bus met mogelijk drugsafval: politie massaal aanwezig bij A2 in Eindhoven Volgens Rijkswaterstaat is het een 'behoorlijke ravage' en komen dit soort grote ongelukken niet vaak voor. Omdat er meerdere vrachtwagens bij zijn betrokken, duurt het een tijd voordat de weg weer vrij is gemaakt. "Die zijn moeilijk om van de weg te halen", zegt een woordvoerder.