Passagiers uit KLM-vliegtuig gezet na protesteren tegen vegetarisch menu

Aan boord van het vliegtuig waren de posters opgerold en de flyers weggestopt, vertelt Van Staalduinen. "De stewardess vertelde mij dat ze de posters in beslag wilde nemen. Ik ben goed op de hoogte met de regels van de luchtvaartveiligheid en wilde absoluut geen probleem veroorzaken. Ik ging daarom akkoord. Enkele ogenblikken later kwam de stewardess terug met de gezagvoerder, zij had hem verteld dat ik haar had bedreigd. Dit ontkende ik stellig, maar er was geen discussie mogelijk. Ik en mijn vrouw moesten het vliegtuig verlaten."

'Geen plannen voor vegetarisch menu'

KLM laat in een reactie aan RTL Nieuws weten dat een passagier inderdaad geweigerd is op de desbetreffende vlucht. "Dit is gebeurd wegens ontoelaatbaar gedrag en het niet opvolgen van instructies van de crew." Over het doel van de actie laat de vliegtuigmaatschappij weten dat er op dit moment geen concrete plannen zijn om volledig over te stappen op vegetarische maaltijden.