Kamerdebat over coronabewijs en aangekondigde versoepelingen, kijk live mee

We gaan de anderhalve meter loslaten, er komt een coronatoegangsbewijs voor bezoekers van horeca, theater of concertzaal en de nachthoreca moet voorlopig dichtblijven na middernacht. Deze week heeft het demissionair kabinet verschillende versoepelingen en maatregelen aangekondigd. Vandaag wordt er in de Kamer over gedebatteerd. Kijk hier live mee.

Vanwege uitloop van het debat over de toekomst van Tata Steel, begint het coronadebat later dan gepland. Naar verwachting is deze hier vanaf 12:00 uur te volgen: Live Bekijk deze video op RTL XL