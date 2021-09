Antibiotica voor huisdieren aan banden? 'Kan voor veel dierenleed zorgen'

Toch is het de vraag of de zorgen terecht zijn. In het voorstel van de Groenen is er ruimte voor dierenartsen om uitzonderingen te maken en de antibiotica wél toe te passen. In hun voorstel staat dat er een uitzondering gemaakt kan worden 'voor de behandeling van individuele dieren met een klinisch gediagnosticeerde ernstige, levensbedreigende ziekte'. Ook moet er geen alternatieve behandeling of (in het geval van vee) houderijtechniek mogelijk zijn die de ziekte kan voorkomen.

Oftewel: als een dier ernstig ziek is en niet op een andere manier behandeld kan worden, mag er nog antibiotica gebruikt worden. Ook de middelen die in de ban gaan. Volgens de Groenen is dit voorstel vooral een manier om beter dicht te timmeren wanneer wel en wanneer er geen gebruik mag worden gemaakt van antibiotica. Voor de volksgezondheid is het juist hard nodig om antibiotica op deze manier terug te brengen, stellen de Groenen.

Donderdagochtend zal blijken wat het Europees Parlement kiest, dan wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt.