Joey (12) mag eindelijk zijn meisjesnaam veranderen

"Joey moest eerst in zijn eentje bij de rechter komen", vertelt Nathasja. "Hij deed zijn verhaal, waarom hij zo graag een andere naam wil, en later werd ik erbij geroepen. Ik vertelde dat ik zo bang was dat het verzoek werd afgewezen, omdat dit eerder ook al eens het geval was. Maar de rechter reageerde daar gelijk heel lief op. Ze zei: 'wees niet bang, ik ga gelijk uitspraak doen. Joey mag zijn naam wijzigen.'"

'Hij was heel blij'

De rechter kwam tot dat besluit, omdat uit de verslagen en gesprekken blijkt dat Joey geen enkele twijfel meer heeft over zijn gender. "Ik barstte gelijk in tranen uit, huilen van geluk. Joey was eerst nog even stil, hij had de uitspraak niet verwacht. Maar toen we buiten stonden, belde hij gelijk al zijn vriendjes, vriendinnetjes, opa's en oma's op. Hij was heel blij."