Nieuw beeldmateriaal en tips over doodgeslagen Carlo op Mallorca

Volgens de politie is er inmiddels met ruim vijftig mensen gesproken, maar gisteren werd benadrukt dat er nog meer mensen zijn die mogelijk iets gezien hebben die de betreffende nacht in uitgaansgebied El Arenal waren. "Elk verhaal, elke foto of filmpje kan ons verder brengen om duidelijkheid te krijgen en te verschaffen over wat zich heeft afgespeeld", legt de politie uit. "Dat is niet alleen belangrijk voor de strafvervolging, maar ook voor de nabestaanden. Die hebben daar recht op. Twijfel niet en meld je."

'Het is geen snitchen'

De vader van Carlo beaamde dat gisteren in de uitzending. "Pak je verantwoordelijkheid. Ook al ben je nog zo jong", sprak hij de kijkers toe. "Je zou toch ook niet willen dat het iemand aangedaan wordt die jij kent? Van wie jij houdt? Je broer, zus, vader, moeder. Denk daar dan aan. Het is geen snitchen. We hebben het hier niet over een winkeldiefstal, we hebben het over iets superernstigs. Stap over die angst heen en help ons om de daders gestraft te krijgen."