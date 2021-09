Jongeren vanwege klimaatcrisis angstig voor toekomst: 'Ik voel mij machteloos'

Hij denkt dat dat heel erg aan hemzelf ligt. "Ik weet dat je de klimaatproblemen niet met een korreltje zout moet nemen. Maar ik denk niet dat ik het verschil ga maken. Zo voel ik mij niet onveilig, als ik nu naar mijn eigen leven kijk. Dus kan ik mij ook moeilijk voorstellen dat dat in de toekomst wel het geval is. Als ik hoor over de gevolgen van de klimaatcrisis, schrikt mij dat niet af. Ik raak er niet van in paniek."

'Nog niet écht bang voor toekomst'

Ook Cecile vindt de toekomst door de klimaatcrisis nog niet echt beangstigend, maar ze denkt er wel over na. "Utrecht wordt waarschijnlijk de nieuwe kustlijn. Dus hoe handig is het om een huis te kopen op een plek die in principe over vijftig jaar onder water ligt. Dat zit wel in mijn hoofd."