Einde aan 1,5-metertijdperk: hoe snel wennen we eraan?

Aftasten dus, maar echt weten wat de sociale norm gaat worden, doen we niet. Dijkstra: "Misschien dat we vaker een boks gaan gebruiken dan een hand. Of dat je in de ene situatie een boks gebruikt en in de ander een hand, iets wat erg afhangt van de omgeving waarin je je op dat moment bevindt."

Sterke cultuur

De omgeving is namelijk heel bepalend in je gedrag, zegt gedragspsycholoog Sabine Jansen. "We hebben in Nederland een sterke cultuur van handen geven. Het zal heel lastig zijn als het grootste gedeelte van de groep mensen met wie je omgaat elkaar de handen schudt en jij dat niet doet. Dan moet je sterk in je schoenen staan, wil je daar tegenin gaan."