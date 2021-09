Warmer dan 50 graden? Dat gebeurt vaker, vaker, en vaker

Het zijn extreme temperaturen, die voor 2010 ook wel voorkwamen, maar een stuk minder. Tussen 1980 en 2009 waren er gemiddeld 14 van dat soort dagen per jaar, blijkt uit een analyse van de BBC. Tussen 2010 en 2019 waren het er gemiddeld 26.

Niet alleen in de woestijn

Dan kun je denken, dat gebeurt toch alleen in de woestijn, of anders op plekken waar Nederlanders amper komen. Maar dat is niet waar. De extreme warmte verspreidt zich over de wereld, en hoewel het nog wel voornamelijk in het Midden-Oosten 50 graden of meer wordt, is die grens op andere plekken niet ver weg.