Voetballers in ziekenhuis na blikseminslag: 'Zag overal vonkjes op mijn lichaam'

Op sociale media vragen mensen zich af waarom de spelers überhaupt op het veld stonden, omdat er onweer voorspeld zou zijn. Savci: "Zo'n reactie plaatsen is altijd makkelijk, maar wij waren erbij en voor iedereen kwam dit als een totale verrassing. Het regende niet, er was geen vuiltje aan de lucht. Dit is blijkbaar wat de natuur opeens kan doen."

Dat beaamt voorzitter Gerard Tenniglo van Victoria'28: "Er zijn natuurlijk protocollen als er onweer dreigt, dan staak je trainingen en wedstrijden. Maar dit was ineens, niemand zag dit aankomen."

Slachtofferhulp ingeschakeld

Beide clubs hebben een besloten bijeenkomst georganiseerd om met alle getroffen spelers en ouders na te praten over wat er is gebeurd. Tenniglo: "Slachtofferhulp is daarbij aanwezig. Dat klinkt misschien zwaar, maar we willen iedereen geruststellen." Daarnaast zijn de komende wedstrijden en trainingen van de betrokken teams afgelast.