Ooggetuige doodsteken moeder (34): 'Heb gelijk de kinderwagen weggedraaid'

De ouders van de vrouw, het 1-jarige kindje en sommige hulpverleners zoals Riny werden opgevangen in de naastgelegen basisschool. "De vrouw werd door hulpverleners geholpen op straat, we hoopten zo dat ze het zou overleven. Toen we het slechte nieuws te horen kregen, was dat heel heftig."

'Hoe is dit in godsnaam mogelijk?'

Het blijft de grote vraag in de buurt: hoe kon het zo misgaan? Wat moet er zijn gebeurd dat je dit op klaarlichte dag doet, bij de moeder van je eigen kind? Tinny, de buurman van de ouders van het slachtoffer, kan het ook niet begrijpen. "Je vraagt je af hoe dit in godsnaam mogelijk is, maar het is toch gebeurd. Het was zo'n aardige, spontane vrouw. Het is een grote klap voor iedereen die haar kende, en natuurlijk dus ook voor haar ouders. Ik was gisteravond bij ze, zij zitten er helemaal doorheen."