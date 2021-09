Standbeeld voor mensen die stierven door corona: 'Voor altijd bij ons'

Frans zelf raakte ook besmet met het coronavirus. Hij kon zijn vrouw vierenhalve week lang niet bezoeken. "Ik mocht niet bij haar. Dat was de ergste tijd uit mijn leven." Intussen verhuisde Ciska van ziekenhuis naar ziekenhuis: "Ze begon in het Ikazia in Rotterdam, verhuisde toen naar Zoetermeer, naar Goes en toen naar het Erasmus. Ze moest steeds verplaatsen omdat er niet genoeg plek was. Dat was een ramp."

Werk betekende alles

Frans en Ciska leerden elkaar kennen toen zij 12 was en hij 13 jaar. Ze hadden onlangs hun 40-jarig huwelijk gevierd. "We zijn altijd heel gelukkig geweest. Met elkaar, de kinderen en kleinkinderen. Ciska was helemaal bezeten van de kleinkinderen."

Maar niet alleen was Ciska begaan met haar familie, haar werk betekende alles voor haar, als zorgmedewerker bij zorginstelling Laurens in Rotterdam. "Ze was er altijd mee bezig, zelfs als ze vrij was. Dan gingen we bijvoorbeeld boodschappen doen in de stad en zei ze: 'We moeten dat even meenemen, voor de bewoners.' Ze ging altijd fluitend naar haar werk."