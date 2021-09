Hondje Remy balanceert op open brug Vinkeveen: 'Doodsbang dat 'ie zou vallen'

Maar na een paar minuten begonnen de brugdelen weer te zakken, en Remy wist veilig van de brug af te komen, recht in de armen van zijn baasje. "Ik was in shock, kon niet geloven dat het allemaal goed was afgelopen. Het leek wel een film. Ik had doodsangsten uitgestaan, en nu was Remy er ineens weer."

'Superhond'

"Ik heb hem meteen heel veel geknuffeld", zegt Gosia. "En ik dacht: ik laat je nooit meer loslopen. Ik was zo blij dat Remy veilig mee naar huis kon."

Gosia is door dit avontuur heel trots op Remy. "Ik vond het altijd al een bijzondere en slimme hond, maar dat hij nu dus snapte dat hij boven op die brug moest blijven staan om niet naar beneden te vallen, vond ik zo bijzonder. Echt een superhond."