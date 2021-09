Babypijlstaartrog overleden in Dolfinarium Harderwijk

De jonge pijlstaartrog die ruim drie weken geleden werd geboren in het Dolfinarium in Harderwijk, is afgelopen nacht overleden. De geboorte van de jonge rog was bijzonder, omdat haar moeder naar alle waarschijnlijkheid niet bevrucht was. Er zou sprake zijn van ongeslachtelijke voortplanting.

De babyrog zou niet sterk genoeg zijn geweest en daarom zijn overleden, meldt het dolfinarium. Apart bassin Het Dolfinarium plaatste de jonge rog in een apart bassin, omdat het nog weleens voorkomt dat roggen hun eigen jong opeten. De kleine vis kreeg voedsel van de verzorgers, maar bleef toch niet in leven. Volgens het Dolfinarium overleven jongen van ongeslachtelijke voortplanting niet vaak, omdat ze slechts DNA van één ouder hebben. Oude bevruchting? Het Dolfinarium laat DNA-onderzoek doen om vast te stellen of de jonge pijlstaartrog inderdaad geen vader heeft gehad. Het is ook mogelijk dat de moeder een bevruchting zeven jaar lang in haar buik heeft bewaard. Zeven jaar geleden overleed de mannelijke pijlstaartrog en sindsdien was het vrouwtje alleen. Het is wel voorgekomen dat roggen pas één of twee jaar na een bevruchting zwanger worden. Zowel een bevruchting na zeven jaar als een ongeslachtelijke voortplanting is uniek in de wereld, zei Dolfinariumdirecteur Alex Tiebot.