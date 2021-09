Heerlijke nazomerweek van start: woensdag lokaal 28 graden

Buien en onweer

Na woensdag loopt de temperatuur terug, zegt Erasmus. "Vanaf donderdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe en vanaf vrijdag doet de temperatuur een stapje terug. Daarna blijft het licht wisselvallig met soms wat zon en maxima rond 21 à 22 graden."

Is deze week de laatste week van het jaar met zomerse temperaturen? "Dat is lastig te zeggen. Sommige weermodellen gaan uit van wat lagere temperaturen voor de komende periode, anderen laten toch ook weer warmer weer zien in de komende weken. Het is nog even afwachten."

Teleurstellende zomer?

Hoewel deze nazomerweek dus veel zon in petto heeft, leek het weer deze zomer flink tegen te vallen voor veel Nederlanders. Was het nou echt zo slecht of viel het eigenlijk wel mee? Je ziet het in onderstaande video: