Tinus bleek vorige week ineens ongeneeslijk te zijn, maar moest en zou nog naar Zandvoort

Al zijn hele leven is Tinus fan van de Formule 1, vertellen zijn kinderen Eva en Luuk aan RTL Nieuws. Zo was hij vroeger vaak op het circuit van Zandvoort te vinden. Luuk: "En toen Max in beeld kwam, zijn we hem gaan volgen. Zo zijn we samen naar het circuit van Spa en Oostenrijk geweest, en is mijn vader zelf nog naar Barcelona gereisd. Naar deze thuiswedstrijd moest en zou hij dus ook gaan."

'Ik moet echt naar Zandvoort'

De kaartjes waren al aangeschaft, Tinus zou samen met een goede vriend Max Verstappen gaan aanmoedigen. Eva: "En toen kregen we dinsdag opeens te horen dat papa ernstig ziek was. Hij ging daarna fysiek ontzettend snel achteruit, maar bleef zeggen: 'Ik moet echt naar Zandvoort jongens.'"